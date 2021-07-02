انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع الحرارة.. الدفاع المدني تصدر توصيات وإرشادات 'مهمة' والان مع التفاصيل
١- من الناحية الصحية يجب على العمال شرب كوب واحد من الماء كل 15-20 دقيقة للحفاظ على برودة الجسم.
٢- يجب على اصحاب العمل التأكد من أن العمال يستطيعون الوصول الى أماكن الماء واماكن الراحة واماكن الظل.
٣- تشكل نسبة 70% من حالات الوفاة للعمال الجدد الناتجة عن الحرارة الخارجية خلال الأسبوع الأول من العمل في بيئات دافئة أو ساخنة ولحين بدأ العامل التعود على ما يعرف(بالتأقلم الحراري ) .
٤- يمكن أن يعاني العمال المستمرين في المهنة من غير العمال الجدد من أعراض الحرارة خصوصا في الأماكن التالية( المطابخ، المغاسل ، المستودعات، المطابخ، غرف محركات الطاقة ، المخابز والافران، أماكن البناء أو المشاريع المكشوفة للشمس، الحقول الزراعية.....الخ) .
٥- يجب أن تتوفر في بيئة العمل التهوية المطلوبة ومرواح التبريد وجدولة العمل في الوقت الأكثر برودة من اليوم.
٦- عرف كل شخص أو عامل في مكان العمل على علامات وأعراض المرض الحراري وتأكد من أن الجميع يعرف ما يجب فعله في حالات الطوارئ من علامات الإجهاد الحراري الشائعة وكالاتي:
الاجهاد الحراري:
يحدث نتيجة فقدان الجسم للسوائل و الاملاح بكمية كبيرة عند التعرض للجو الحارلمدة طويلة.
أعراض الاجهاد الحراري:
أ-صداع و عدم اتزان و غثيان مع عرق شديد و شحوب و برودة في الجسم.
ب-تقلص و ألم حاد في العضلات.
ج-ضعف عام مع سرعة النبض و التنفس و اضطراب في الرؤية.
د-احساس بالعطش مع انخفاض معدل ضغط الدم
ارشادات الاسعافات الاولية تنص على:
أ-الراحة مع تناول سوائل و عصائر و خافضات الحرارة عن طريق الفم.
ب-عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة.حتى بعد الشعور بالتحسن.
ج-أخذ المحاليل التي تحتوي على الأملاح المعدنية عن طريق الحقن بالوريد .
د- لبس الملابس الفاتحة والفضفاضة.
ه- إرتداء اغطية الرأس أن كان لابد العمل أو المسير في الشمس الحارة.