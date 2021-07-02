معالجة أحزمة وعبوات ناسفة من مخلفات داعش في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين تمكنوا من معالجة حزام ناسف عدد ( 2 ) مع عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأضاف البيان، أن "احد الاحزمة الناسفة كانت تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية و تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

