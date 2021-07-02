إحباط مخطط لاستهداف مطار بغداد بـ8 صواريخ جراد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان لها اليوم الجمعة، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "اللواء السادس - الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ نوع جراد عددها 10".

وأوضحت الخلية أن الصواريخ ومنصات الإطلاق تم العثور عليها في منطقة التجاوز التابعة لحي الجهاد القريبة من مطار بغداد.

وتتعرض قاعدة أمريكية متواجدة في مطار بغداد الدولي في أحيان كثيرة إلى استهداف بالصواريخ من قبل جهات لا تعلن عن نفسها، فيما يعتقد أنها تنتمي للفصائل الموالية لإيران.