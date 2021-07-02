لوكاشينكو يأمر بإغلاق الحدود معلنا عن "مؤامرة انقلاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، بإغلاق حدود بلاده مع أوكرانيا بشكل كامل لأسباب أمنية.

وقالت وكالة أنباء بلتا المحلية، إن لوكاشينكو أبلغ حشدا في احتفال بيوم الاستقلال بأن جماعات متمردة كانت تخطط للقيام بانقلاب تم كشف أمرها في بيلاروسيا.



وأضاف: "لقد تم اليوم تفكيك خلايا إرهابية نائمة"، متهما إياها بالارتباط بألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا، موضحا أن "هدف هذه الخلايا كان قلب النظام بالعنف".

وتابع: "كمية ضخمة من الأسلحة تأتي من أوكرانيا إلى بلادنا، ولهذا السبب أمرت قوات أمن الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بشكل كامل".

وتصاعدت حدة المواجهة بين بيلاروسيا والغرب في الآونة الأخيرة بعد أن أرسلت طائرة حربية لإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط لاعتقال ناشط منتقد للحكومة كان بين الركاب، ونددت الدول الغربية بهذه الخطوة وفرضت عقوبات على مينسك.