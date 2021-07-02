إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجيش الإسرائيلي صوب المتظاهرين في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا، الواقعة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 150 إصابة سجلت بعد مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، في منطقة جبل صبيح.

وأكد الهلال الفلسطيني أن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في القدم، بينما أصيب 53 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم أربع إصابات بالرأس وصفت إحداها بأنها متوسطة.