شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يؤكد أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يتم وفق الجدول الزمني المقرر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم إنجازه بشكل أسرع من المتوقع، وذلك ردًا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب خلال الأيام المقبلة.



وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي:“نحن بالضبط وفق المسار المقرر“، فيما يوسع متمردو طالبان سيطرتهم على مزيد من المناطق الأفغانية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/سبتمبر.