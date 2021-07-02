شكرا لقرائتكم خبر عن 15.39 مليار جنيه لمشروعات الطرق.. و6.48 مليار جنيه للكبارى بخطة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقترح تخصيص اعتمادات قدرها 21.87 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، منها 15.39 مليار جنيه لمشروعات الطرق، و6.48 مليار جنيه لمشروعات الكبارى.

وتستهدف خطة قطاع النقل لعام 2021/2022 نمو القطاع بنسبة 3.8% على غرار عام 2020/2021، وقد كان من المستهدف قبل وقوع جائحة فيروس كورونا - أن يحقق القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة تصل إلى 5.6% عام 2019/2020 و6.5% عام 2020/2021، إلا أن التأثيرات السلبية للجائحة على أداء القطاع، استلزمت التحوط فى تقديرات معدلات النمو في ظل احتمال استمرار تباطؤ حركة الملاحة والتجارة الدولية لفترة قادمة، وتراخى عودة التدفقات السياحية بالمعدلات السابقة على وقوع الجائحة، فضلا عن تأثر شبكات النقل الداخلى بالظروف الحاكمة للنشاط الاقتصادى والمعاملات السوقية وانتقالات الأفراد فى عام الخطة.

ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، فمن المستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، وبنسبة نمو 9.1%، وكذلك من المتوقع نمو إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلى حوالى 268 مليار جنيه فى عام الخطة مقابل 259 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 3.6%، ويأتي تراجع معدلات التنمية أثناء العامين الأخيرين تجسيدا للانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا.