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نادي بنها ينعى لاعب السلة علاء سليمان لوفاته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، وأكاديمية السلة بالنادي، برئاسة الكابتن أحمد مصيلحي المدير الفني للسلة بنادي بنها الرياضي، وأسرة كرة السلة وجميع العاملين والرياضيين بالنادي، بيانًا نعوا فيه وفاة ابن النادي الكابتن علاء سليمان كابتن نادي بنها لكرة السلة وأحد أبرز لاعبي الدوري الممتاز والذي وافته المنية في مستشفى عزل قها إثر إصابته بفيروس .

فيما نعت منطقة القليوبية لكرة السلة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال الكابتن أحمد مصيلحي إنه جاري الإعداد لعمل حفل تأبين اللاعب الخلوق الذي جاءت وفاته خسارة إنسانية ورياضية لكرة السلة المصرية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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