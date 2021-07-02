بالصور.. وزير الشباب والرياضة يشارك احتفالات الشرقية بذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقر ديوان عام محافظة الشرقية، للمشاركة في احتفالات ثورة 30 يونيو، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق ونواب مجلس الشيوخ والبرلمان.

عرض محافظ الشرقية فيديو بقاعة اجتماعات المحافظة، يوضح إنجازات السبع سنوات الماضية.

عرض الفيديو العديد من المشروعات التنموية التي شهدتها مصر، خلال الأعوام الماضية في مجالات تطوير المنظومة الصحية وإنشاء المستشفيات، وكذلك المشروعات الخاصة بالتربية والتعليم من إعادة تطوير المدارس وإنشاء جديد لفصول جديدة لمنع تكدس الطلاب.

كما شهدت الجلسة إنجازات الطرق والكباري والأنفاق والكثير منها خاص بطرق وكباري محافظة الشرقية، التي تحتفل اليوم بالثورة، بحضور المئات من الأهالي الذين رفعوا أعلام الدولة أمام مبني المحافظة تحت إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.