"الإمام والبابا والطريق الصعب".. كتاب يوّثق رحلة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الإخوة الإنسانية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 في جناحي الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين.

الكتاب يعد شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية لمؤلفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

يتناول الكتاب المراحل التي مرت بها وثيقة الأخوة الإنسانية، حتى توقيعها في 4 فبراير 2019 في أبوظبي، ويسرد المؤلف الخطوات المتسارعة التي خطاها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، نحو نشر السلام العالمي، والتي بدأت بزيارة الإمام الطيب إلى الفاتيكان ثم زيارة البابا فرنسيس إلى الأزهر الشريف، لتتنامى بعدها العلاقة الأخوية بين الرمزين الكبيرين وتتوالى اللقاءات والتي شهد أحدها ميلاد فكرة وثيقة الأخوة الإنسانية، وواصل المؤلف سرده وقائع ترتيبات الإعداد للوثيقة حتى خروجها بشكلها الذي أبهر العالم، واختتم المؤلف كتابه بالحديث عن جهود العمل من أجل تفعيل وثيقة الأخوة من خلال تشكيل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.