الثانوية العامة 2021| اعرف 10 شروط للإعفاء من المشاركة في امتحانات آخر العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حددت وزارة والتربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة، شروط الإعفاء من المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأعلنت الوزارة بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين بداية من الاثنين المقبل الموافق 5 يوليو وحتى الأربعاء 7 يوليو 2021.

وجاءت الشروط كالتالي:

1- تقرير طبي حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفي من أعمال الامتحانات.

2- إجازة بدون راتب (المستند الدال على ذلك).

3- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6- وجود طفل من ذوي الإعاقة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).

8- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

اقرأ أيضًا:

- الثانوية العامة 2021.. التعليم تعلن موعد إرسال خطابات المشاركين في الامتحانات

- س وج.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

- التعليم إتاحة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع عبر موقع الوزارة.. 3 يوليو