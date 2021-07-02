وصول فريق طبي من معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، وصول فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة إلى مستشفى العريش العام، للكشف الطبي على الحالات المرضية وعمل حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارئ طبقًا للبروتوكول.

وقال شوكة، إن الفريق الطبي برئاسة الدكتور إسلام محمود علي عبيد استشاري القلب والأوعية الدموية بالمعهد، يضم في عضوية كل من الدكتور أحمد محمود عبدالله الشافعي أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد، وخالد عصمت جمعة فني قسطرة بالمعهد والسيد محمد السيد أخصائي التمريض بالمعهد ومنسق الفريق.

وأضاف شوكة، أن عمل الفريق مستمر اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين القادم، مشيرًا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيًا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.