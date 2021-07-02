الجيش اليمني والتحالف يبدآن بتحرير محافظة البيضاء من الحوثيين

وأكد الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية.
وقال: إن وحدات من الجيش والمقاومة شنت هجوما على مليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر.
وأضاف: إن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كلم من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس.
مؤكدا مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.
وثمن الارياني الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة.
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