أمريكا تسلم مطار باغرام للأفغان بعد 20 عاما

بعد ما يقرب من 20 عامًا، غادر الجيش الأمريكي قاعدة باغرام الجوية، مركز حربه للإطاحة بطالبان وتعقب مرتكبي تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على أمريكا، على حد قول مسؤولين أمريكيين. وتم تسليم المطار إلى قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية بالكامل، كما قال أحد المسؤولين لوكالة AP، إن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال أوستن س. ميللر، «لا يزال يحتفظ بجميع القدرات والسلطات لحماية القوات». والتقى ميللر بالرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، وبحسب تغريدة نشرها القصر الرئاسي بلغة الداري، ناقش الاثنان «استمرار المساعدة الأمريكية والتعاون مع أفغانستان، خاصة في دعم قوات الدفاع والأمن».

4 مليارات

ولم تكن هناك تفاصيل محددة لكن الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل بدفع ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2024 لتمويل قوات الأمن الوطنية الأفغانية. في غضون ذلك، قال مدير منطقة باغرام الأفغانية، درويش رؤوفي، إن المغادرة الأمريكية كانت في ليلة واحدة دون أي تنسيق مع المسؤولين المحليين، ونتيجة لذلك اقتحم العشرات من اللصوص المحليين في وقت مبكر البوابات غير المحمية قبل أن تستعيد القوات الأفغانية السيطرة.

وقال رؤوفي لوكالة أسوشيتيد برس «تم إيقافهم واعتقال بعضهم وتم تطهير القاعدة من الباقين»، مضيفًا أن اللصوص نهبوا العديد من المباني قبل إلقاء القبض عليهم وسيطرة قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية. وقال رؤوفي:«لسوء الحظ، غادر الأمريكيون دون أي تنسيق مع مسؤولي مقاطعة باغرام أو مكتب الحاكم».«في الوقت الحالي، تسيطر قوات الأمن الأفغانية على كل من داخل القاعدة وخارجها». ولم يذكر نائب المتحدث باسم وزير الدفاع، فؤاد أمان، شيئًا عن عمليات النهب في الصباح الباكر. وقال إنه تم تسليم القاعدة فقط و«ستحمي ANDSF القاعدة وتستخدمها لمحاربة الإرهاب». كما رحبت طالبان بالانسحاب الأمريكي من مطار باغرام.

وفي تغريدة للناطق باسمها ذبيح الله مجاهد، وصفوها بأنها «خطوة إيجابية»، وحثوا على «انسحاب القوات الأجنبية من جميع أنحاء البلاد».