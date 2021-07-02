هبوط اضطراري لطائرة بوينج 737 في البحر

وقالت متحدثة باسم الإدارة، في بيان: «الرحلة 810 لشركة ترانسير كانت تحاول العودة إلى هونولولو عندما أجبرت على الهبوط بالطائرة في المياه قرابة الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي».
وأوضح البيان: «بحسب المعلومات الأولية، فإن خفر السواحل الأمريكيين أنقذوا الطاقم المؤلف من شخصين.
ستحقق إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث».
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