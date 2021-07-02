هبوط اضطراري لطائرة بوينج 737 في البحر

أجبرت طائرة شحن، طراز بوينج 737، يستقلها طاقم من شخصين، على القيام بهبوط اضطراري في البحر قبالة «هونولولو» اليوم ، بعدما أفاد الطياران عن مشكلات في المحرك، حسبما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي.

وقالت متحدثة باسم الإدارة، في بيان: «الرحلة 810 لشركة ترانسير كانت تحاول العودة إلى هونولولو عندما أجبرت على الهبوط بالطائرة في المياه قرابة الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي».

وأوضح البيان: «بحسب المعلومات الأولية، فإن خفر السواحل الأمريكيين أنقذوا الطاقم المؤلف من شخصين.

ستحقق إدارة الطيران الفيدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث».