بايدن يعلّق على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بتصريحات حول انسحاب جنود بلاده من أفغانستان.

وأكد بايدن أن هذا الانسحاب لن يتم إنجازه في شكل أسرع من المتوقع.

جاء ذلك رداً على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة بعد ما بدا أنه تسريع لوتيرة الخروج من أفغانستان.وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي "نحن بالضبط وفق المسار" المقرر.

كانت إدارة بايدن أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

لكن التساؤلات زادت، في الآونة الأخيرة، حول إمكان تسريع البرنامج الزمني للانسحاب، خصوصا بعدما غادرت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قاعدة باغرام الجوية.

وهذه القاعدة، الأكبر، كانت القاعدة الخلفية الرئيسية لكل العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان.

وأضاف بايدن أن على الحكومة الأفغانية "أن تكون قادرة بنفسها" على ضمان الأمن في العاصمة كابول.

وأفادت معلومات صحافية أن الأميركيين سيبقون نحو 600 جندي منتشرين في كابول لحماية سفارة بلادهم.