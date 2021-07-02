شكرا لقرائتكم خبر عن 40 وفاة و6378 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 17256 حالة وفاة.

وذكر تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 6378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و359 ألفا و836 إصابة جديدة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 5082 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و255 ألفا و203 حالات.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 45 ألفا و397 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11مليونا و 816 لفا و.691

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 921 ألفا و 890 شخصا.