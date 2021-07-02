تعرف الى المدن الأكثر جاذبية للحياة في العالم!

واستند التصنيف على دراسة مستوى المعيشة، وفرص العمل، بالإضافة لعلاقات المجتمع مع السلطات، وكذلك ديناميكيات التغييرات الإيجابية في حياة المواطنين.

واحتلت مدينة نيويورك الأمريكية المركز الأول، بينما احتلت العاصمة البريطانية لندن المرتبة الثانية، والعاصمة الروسية موسكو احتلت المرتبة الثالثة، بحسب الموقع الإلكتروني لبلدية موسكو.وقال فلاديسلاف بوتينكو، رئيس قطاع "التنمية الحضارية" في شركة الاستشارات الدولية: "معيار النجاح في تصنيفنا هو قدرة المدينة على تلبية احتياجات سكانها على أفضل وجه"، وشملت الدراسة 25 ألف مقيم في جميع المدن الـ 16.

يشار إلى أن موسكو دخلت لأول مرة، نهاية العام الماضي، قائمة أفضل 20 مدينة في العالم من حيث جذب المغتربين، وذلك بحسب مركز العاصمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب التقرير فإن مدينة موسكو هي مركز مالي كبير تتوفر فيها الوظائف والمجالات المختلفة، مما يجعل فيها التضخم منخفضا والبطالة فيها الأدنى بين المدن الكبرى في العالم.