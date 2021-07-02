ألبا يعود مجدداً لتشكيلة أسبانيا الأساسية

وعاد جوردي ألبا للتشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيسر، بعدما تواجد بديلا في المباراة الأخيرة ضد كرواتيا.

كما تواجد باو توريس في قلب الدفاع بدلا من إريك جارسيا، ولم يجر لويس إنريكي المدير الفني للاروخا، أي تغييرات في الوسط أو الهجوم.

