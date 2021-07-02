انت الان تتابع خبر ألبا يعود مجدداً لتشكيلة أسبانيا الأساسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-02 | 18:13
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أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة سويسرا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وعاد جوردي ألبا للتشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيسر، بعدما تواجد بديلا في المباراة الأخيرة ضد كرواتيا.
كما تواجد باو توريس في قلب الدفاع بدلا من إريك جارسيا، ولم يجر لويس إنريكي المدير الفني للاروخا، أي تغييرات في الوسط أو الهجوم.
كما تواجد باو توريس في قلب الدفاع بدلا من إريك جارسيا، ولم يجر لويس إنريكي المدير الفني للاروخا، أي تغييرات في الوسط أو الهجوم.
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