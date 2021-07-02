انت الان تتابع خبر أداة رقمية جديدة تتنبأ بخطر الإصابة بالخرف! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل الاختراع الجديد بأن الأداة الجديدة والمسماة DemPoRT تعمل على التنبؤ بخطر الإصابة بالخرف بشكل مبكر، ما يسمح بفهم مدى صحة العقل بشكل أفضل وطريقة التقليل من مخاطر الإصابة بالتدهور الإدراكي.وتقوم الأداة الرقمية بحساب المخاطر على مدى السنوات الخمس المقبلة، استنادا إلى مسح شمل 75 ألف شخص في مدينة أونتاريو في كندا.

ويمكن أن يؤدي التنبؤ بخطر الخرف قبل ظهور الأعراض، والتي تتضمن مجموعة واسعة من المشاكل المتعلقة بفقدان الذاكرة وتدهور القدرة على التفكير، إلى إبطاء ظهوره من خلال منح الأشخاص فرصة لتغيير نمط حياتهم وتقليل عوامل الخطر التي تساهم في تطور المرض.

ويقول الباحثون إنه من الممكن مكافحة خطر الإصابة بالخرف من خلال النشاط البدني والأكل الصحي، وتقليل تعاطي الكحول والتدخين، وإدارة مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم.



يذكر أن الأطباء لم يتوصلوا حتى الآن لعلاج نهائي للخرف، ولكن يؤكدون أن ثلث المصابين بههذا المرض الخطر كان من الممكن أن يتأخر ظهور الأعراض أو وقف ظهور المرض لديهم عن طريق تغيير نمط حياتهم.