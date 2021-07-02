برشلونة يتراجع عن صفقة إيطالية

ولعب ساندرو تونالي، نجم بريشيا، مع ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء هذا الصيف، إلا أن الروسونيري لم يفعل هذا البند حتى موعد انتهاء صلاحيته بالشهر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى إعجابه بتونالي، واستفسر من بريشيا عن إمكانية التعاقد معه خلال الأسابيع الأخيرة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تراجع عن الصفقة، بعد أن أدرك أنها مكلفة على المستوى المادي.

وأوضحت أن اللاعب اقترب الآن من العودة إلى ميلان، بعد اتفاق الناديين على صيغة جديدة للصفقة تتضمن تقليل الأموال المدفوع في أحقية الشراء، مع حصول بريشيا على لاعبين من شباب الروسونيري وهما: جياكومو أولزير ولورينزو كولومبو.

