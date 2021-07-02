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برشلونة يتراجع عن صفقة إيطالية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-02 | 17:36

برشلونة يتراجع عن صفقة إيطالية

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تراجع نادي برشلونة عن منافسة ميلان، على ضم أحد اللاعبين الإيطاليين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ولعب ساندرو تونالي، نجم بريشيا، مع ميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء هذا الصيف، إلا أن الروسونيري لم يفعل هذا البند حتى موعد انتهاء صلاحيته بالشهر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى إعجابه بتونالي، واستفسر من بريشيا عن إمكانية التعاقد معه خلال الأسابيع الأخيرة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تراجع عن الصفقة، بعد أن أدرك أنها مكلفة على المستوى المادي.

وأوضحت أن اللاعب اقترب الآن من العودة إلى ميلان، بعد اتفاق الناديين على صيغة جديدة للصفقة تتضمن تقليل الأموال المدفوع في أحقية الشراء، مع حصول بريشيا على لاعبين من شباب الروسونيري وهما: جياكومو أولزير ولورينزو كولومبو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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