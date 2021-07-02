شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الحركة الوطنية" وأعضاء الحزب بأسوان يتقدمون باستقالاتهم تضامنا مع محمد عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سعيد عبد المجيد سعيد، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة أسوان، باستقالته وجميع أعضاء الحزب تضامنا مع نائب مجلس الشيوخ محمد عزمى، قائلا: "حزب لا يقدر شبابه مرفوضة قراراته قضى الأمر".

وكانت استقالات جماعية قد ضربت حزب الحركة الوطنية المصرية على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك على خلفية قرار رئيس الحزب بفص كلا من النائب محمد عزمى الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، والدكتور نور الشيخ الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، ومحمد الساحة، أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، من الحزب.

وتقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسى المركزية بحزب الحركة الوطنية المصرية باستقالتهم من الحزب، وذلك لما يشهده الحزب من سياسات تخالف قيم وقواعد العمل السياسى وتضر بالوطن، وما شهده خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة يربأون أن يكونون جزء من كيان يدعمها.



