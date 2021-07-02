شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة .. كيف أصبحت مصر نموذجا عبقريا فى أهم المجالات خلال 8 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات متعددة للدولة المصرية على مدار 8 سنوات الماضية، والتي تنوعت ما بين إنجازات في المشروعات القومية وعلى جميع الأصعدة داخليا وخارجيا، حيث سابقت الدولة المصرية الزمن من اجل توفير الحياة اللائقة للمصريين وتوفير كل السبل لهم.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أن مصر شرعت في الإجراءات الإصلاحية، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي ، كما عملت على زيادة الاستثمارات من الخارج، إضافة إلى النجاحات الكبرى التي تتم في مجالات عدة وعلى رأسها مجال الصحة، وتبني الكثير من المبادرات وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لمساندة كافة المواطنين في محافظات مصر.

وأضاف التقرير أن الدولة المصرية واجهت حملات تشكيك من إعلام الإخوان ، إلا أن استطاعت مصر أن تتخطى مش هذه التحديات وبشهادات الجميع من المؤسسات الدولية.