شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يوقف شبكة لتهريب المخدرات إلى الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أفراد شبكة مؤلفة من لبنانيين وسوريين تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت " من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج".

وسُلمت المضبوطات، بحسب البيان "وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة".