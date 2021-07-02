شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 مسلحاً على أيدي القوة متعددة الجنسيات بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات أن وحداتها تمكنت من قتل 13 عنصرا مسلحا بعدما أفشلت كمينا نصبوه للقوات على محور "ديفا -مينيه سوروا" جنوبي شرقي النيجر .

وأوضحت القوة في بيان اليوم أن المسلحين من بوكوحرام كانوا على متن 10 آليات ونصبوا كمينا لوحدة عسكرية، وقد أُحبِط هذا الهجوم من قبل القوات البرية والجوية .

وأضافت أن المسلحين قاموا بعمليات إرهابية متعددة، منها عندما قاموا بقطع الطريق على حافلة تقلّ 4 مدنيين وقاموا بإعدامهم .

وتضم قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات عسكريين من 4 دول أفريقية هي: نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر يعملون على حفظ الأمن، إلا أن الهجمات المتواصلة التي تشنها الجماعات المسلحة بالنيجر تسببت في مقتل المئات منذ 2010 وتشريد مئات الآلاف من منازلهم .