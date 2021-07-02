مقتل 5 مسلحين وجندي في تبادل لإطلاق النار بكشمير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت الشرطة الهندية، الجمعة، أن 5 مسلحين وجنديا قتلوا في تبادل لإطلاق النار في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

واندلع الاشتباك، مساء الخميس، بعد أن شنت فرق مشتركة من الجيش والشرطة عملية بحث في قرية في منطقة "بولواما" في أعقاب تقارير استخباراتية بشأن وجود مسلحين في المنطقة.

وقتل 5 مسلحين في تبادل لإطلاق النار، اليوم الجمعة، الذي وصفه كبير مسؤولي الشرطة، فيجاي كومار بأنه "نجاح كبير" ضد المسلحين المتمردين بالمنطقة.

وتوفي جندي بالجيش في المستشفى، متأثرا بجروحه التي أصيب بها بعد تبادل إطلاق النار، مساء الخميس.

وينتمي المسلحون لجماعة "عسكر طيبة" ومقرها باكستان، وهي واحدة من الجماعات الإرهابية الرئيسية التي تعمل في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

وكانت باكستان أعلنت في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقال زعيم جماعة "عسكر طيبة" الإرهابية، التي تتهمها أمريكا والهند بالوقوف وراء هجمات مومباي عام 2008.

وقال متحدث باسم دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لإقليم البنجاب، السبت، إنه "ألقي القبض على زكي الرحمن لاخفي، زعيم تنظيم عسكر طيبة المحظور على خلفية اتهامات بتمويل الإرهاب".

وعسكر طيبة أو "لشكر طيبة" هي منظمة تأسست في تسعينيات القرن الماضي على يد حافظ محمد سعيد، أستاذ الهندسة السابق في جامعة بنجاب الباكستانية، وصنفتها الولايات المتحدة، منذ أواخر عام 2001، على أنها منظمة إرهابية.