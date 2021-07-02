جيش لبنان يوقف شبكة لتصنيع وتهريب المخدرات إلى لخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، أفراد شبكة مؤلفة من لبنانيين وسوريين تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، إن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج".

وسُلمت المضبوطات، بحسب البيان "وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص. وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الشبكة".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال لبنان يعاني تداعيات ما بات يعرف بـ"شحنة الرمان المخدر" التي ضبطت في المملكة قادمة من بيروت قبل 3 أشهر ما أدى إلى اتخاذ السعودية ودول الخليج قرارا بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان.

وينفذ لبنان منذ شهرين إجراءات صارمة حيال مراقبة كل عمليات التصدير من لبنان باتجاه الدول العربية ولا سيما دول الخليج، حيث يتم الإعلان كل فترة عن عمليات مماثلة، إثر قرار المملكة ودول الخليج وقف عمليات الاستيراد من لبنان بعد كشف السعودية عملية تهريب شحنة من الرمان المخدر إليها.