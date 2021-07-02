غزة و حماس غارات إسرائيلية على موقع للفصائل الفلسطينية جنوب غزة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت طائرات إسرائيلية ليل الخميس-الجمعة مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بعدة صواريخ موقعاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوب مدينة غزة الواقعة شمال القطاع. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء القصف.

عناصر من كتائب القسام في غزة (أرشيفية)

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت طائرات مقاتلة الليلة على موقع يتبع لحركة حماس يُستخدم لتصنيع الأسلحة، رداً على إطلاق بالونات حارقة نحو الغلاف، وسيتم الرد بقوة على أي هجمات أخرى من قطاع غزة".

وقد تسببت بالونات حارقة، أُطلِقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، الخميس، باندلاع أربعة حرائق، على ما أكدت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقالت الخدمة التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق في بيان إن "أربعة حرائق اندلعت في منطقة أشكول قرب قطاع غزة"، وإن الخبراء خلصوا إلى أن سببها يعود إلى "بالونات حارقة".

إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة (أرشيفية)

وتأتي هذه الحرائق بعد حوادث مماثلة شهدها الشهر الماضي وردت عليها إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في 21 مايو الماضي وقفاً لإطلاق النار وأنهتا تصعيداً دموياً استمر 11 يوماً أسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، بينما قُتل في إسرائيل 13 شخصاً بينهم طفل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في احتفال عسكري الخميس إن إسرائيل "لا تتطلع إلى القتال.. ولكن إذا لزم الأمر فلن نتردد وسيكون ردناً قوياً".