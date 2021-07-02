شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 200 مليار لكل مرحلة من مبادرة "حياة كريمة".. اقرأ تفاصيل الخطة الموضوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من ٥٨ مليون مواطن.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصرى، جاء ذلك خلال احتفالية مبادرة "حياة كريمة" والتي تفقد خلالها الرئيس السيسى، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وشدد الرئيس السيسى: "حرصنا على بدء المشروع في مثل هذا اليوم ليكون تغيير أخر حقيقى لأكثر من نصف سكان مصر.. بنتكلم بين 50 و60 مليون انسان في الريف المصرى بنغير حياتهم".

وطبقا لاستراتيجية التنفيذ، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين .

أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

ونرصد معلومات هامة عن أعمال المبادرة ، وفق المعلن خلال الأسبوع الجارى وما أكدت عليه خطة التنمية للعام المالى الجديد، بالاستراتيجية المدرجة:

- رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري

- 150 ألف منزل بحاجة إلى التوسع الأفقى فى إطار المبادرة.

- شملت المرحلة الأولى 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.

-تطبق المبادرة وعلى مدى ثلاث سنوات تبدأ من سنة 2021 وتنتهى فى 2023 .

-تَستَهدِف المراحل المتبقية 1371 قرية ويستفيد منها 17% من سكان مصر .

-تطبق فى 2022 على 3299 قرية و يستفيد منها 35% من سكان مصر.

-يصل إجمالى المستفيدين بنهاية عام 23 أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن