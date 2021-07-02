إصابة 7 أشخاص خلال مشاجرة في مركز الغنايم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالعصى والطوب نشبت بين أبناء عمومة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، على أولوية العبور بالشارع.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين إصابة "إسلام.ع.ع" 19 عامًا، و"عبد المنعم.ع.ع" 30 عامًا، و"جمال.ع.ا" 36 عامًا.

وكذا أصيب كل من "محمد.ع.ع" 55 عامًا، و"عبدالعال.م.ع" 19 عامًا، و"أحمد.ع" 67 عامًا، و"طه.ا.ع" 19 عامًا.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، بينما دلت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة على أولوية العبور بالشارع، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج. وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.