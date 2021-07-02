مخزن سري.. ضبط "240 طربة حشيش" داخل سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي



محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

أحبطت قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، اليوم عملية تهريب مخدرات بحيازة متهم من مدينة العريش.

وحسب مصادر أمنية، اشتبهت قوات الشرطة المتواجدة في نفق الشهيد أحمد حمدي في السيارة رقم 7438 ط ل ج قيادة "ع.ع.م" 30 عاما مقيم بحى الصفا رابع العريش شمال سيناء.

بفحص السيارة، عثر علي مخبأ سري وبتفتيش المخزن السري عثرت القوات على 240 طربة حشيش ومبلغ 5 آلاف جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات بغرض التهريب والاتجار.

جرى التحفظ علي المتهم والسيارة والمضبوطات، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 15 يوما علي ذمة القضية.