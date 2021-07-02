تقلبات عنيفة.. الذهب يتراجع نحو 40 جنيها في مصر خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات الشهر الماضي، بنحو 40 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الجمعة، 777 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، بينما كان سعر الجرام يسجل نحو 816 جنيهًا خلال تعاملات مطلع الشهر الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الجرام جنيهين، ليسجل اليوم 777 جنيها مقابل 775 جنيها، في ثاني زيادة أسبوعية، حيث ارتفع سعر الجرام 7 جنيهات خلال الأسبوع قبل الماضي.

وخلال الشهر الماضي، شهدت أسعار الذهب، تذبذبات عديدة بسبب الضغوط على أسعار الخام عالميا، حيث هوت الأسعار منتصف يونيو إلى مستوى 768 جنيها، قبل أن يتعافى في الأسبوعين الأخيرين للشهر، لكنه بقي أقل من مستوى بداية الشهر الماضي.

وعالميًا، انخفض سعر الذهب 0.1% منذ بداية الأسبوع، فيما أضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1778 دولارا.

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