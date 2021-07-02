محافظ أسوان: مد مهلة استكمال أوراق طلبات التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهي بنهاية شهر يوليو الجاري.

وناشد المواطنين بضرورة استثمار هذه الفرصة الذهبية لاستكمال المستندات المطلوبة، حتى تتمكن اللجان المختصة من إنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن، لاسيما أنه في حالة عدم استكمال المستندات خلال هذه المهلة ستقوم اللجان برفض التصالح تطبيقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة تواصل تطبيق منظومة التصالح على الوجه الأكمل، وجرى فحص 2800 ملف، فيما وصلت عدد الملفات المقبولة إلى 2000 ملف، في حين جارى استكمال فحص باقي الملفات، بينما جرى معاينة 1700 ملف من إجمالي 20 ألفا و320 طلبا تقدم بها المواطنون للتصالح خلال الفترات السابقة.

وأضاف أنه جرى من قبل إعطاء مهلة من المحافظة حتى نهاية يونيو الماضي لاستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح (نموذج 6) للحصول على الموافقة النهائية للتصالح، وفي حالة الدفع النقدي لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25% من إجمالي المبلغ المطلوب وتوصيل المرافق مباشرة.