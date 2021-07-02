ضبط شبكة تصنع المخدرات في لبنان وتهربها إلى الخليج

أعلن الجيش اللبناني عن ضبط أفراد شبكة تقوم بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج.

وقال الجيش في بيان أنه تم إيقاف لبناني أثناء نقله حوالي 110 ليترات من مادة سائلة مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة من بلدة حدث بعلبك إلى بلدة المرج في البقاع الغربي.

كما أوقفت في بلدة المرج سوريَين لمشاركتهما في تصنيع المواد المخدرة، وكذلك لبناني يتسلم الحبوب ويقوم بتهريبها عبر برادات نقل إلى الخارج.

وداهمت أيضا في بلدة رياق منزل السوري وأوقفته وضبطت كمية من حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل فرن غاز، كما أوقفت آخر لارتباطه بالشبكة.