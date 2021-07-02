"شهادة ميلاد" وثيقة الأخوة الإنسانية في جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

قدم جناحا الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 لزوارهما كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وأشار الأزهر الشريف، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الكتاب يتناول المراحل التي مرت بها "وثيقة الأخوة الإنسانية"، حتى توقيعها في 4 فبراير 2019 في أبوظبي. ويسرد المؤلف الخطوات المتسارعة التي خطاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، نحو نشر السلام العالمي، والتي بدأت بزيارة الإمام الطيب إلى الفاتيكان، ثم زيارة البابا فرنسيس إلى الأزهر الشريف، وتتوالى اللقاءات والتي شهد أحدها ميلاد فكرة وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأضاف بيان الأزهر أن المؤلف واصل في كتابه سرد وقائع ترتيبات الإعداد للوثيقة حتى خروجها بشكلها الذي أبهر العالم، واختتم المؤلف كتابه بالحديث عن جهود العمل من أجل تفعيل وثيقة الأخوة من خلال تشكيل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وأكد الأزهر أن الكتاب يتميز بتسلسل منطقي يفيد على نقل القارئ ليعايش تفاصيل هذه الرحلة، حيث تناول الكاتب شخصية الإمام الأكبر كما عرفها الكاتب عن قرب، وتمكن في سطور قليلة من وصف الجوانب المختلفة لتلك الشخصية العظيمة، وكيف أثر هذا التكوين في بناء شخصية قائد محب للسلام، مؤمن بالتعايش مع الآخر.

ونوه الأزهر الشريف إلى شهادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف حول الكتاب التي جاءت فيه حيث قال: "أحسن القاضي صنعاً في كتابه هذا عندما نشط له، وجد واجتهد في تأليفه بهمة عالية وعزم نافذ، فخرج لنا بهذا الكتاب، وقد تصفحته فوجدته كتاباً مهماً، جامعاً لمراحل صناعة "الوثيقة"، كاشفا عن بعض المقاصد والأسرار، متكفلاً بذكر لطيف الإشارات التي صاحبتها، كل ذلك بأسلوب حديث منمق، ورواية صادقة للوقائع والأحداث، بعيدة عن المجازفات الفكرية، والتعصب والجمود".

كما لفت الأزهر إلى شهادة البابا فرنسيس التي نقلها الكاتب في مقدمة كتابه قائلاً: "يحتوي هذا الكتاب على اللحظات المهمة لهذه الرحلة والتي دفعتنا إلى التوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" معاً في الرابع من فبراير 2019 في أبوظبى".

ويشرح الكتاب كيف أعاد وصول البابا فرنسيس إلى رأس الكنيسة الكاثوليكية الأمل إلى الإمام الأكبر لعودة العلاقات مع أكبر مؤسسة دينية مسيحية، حيث عرف عن البابا فرنسيس، حبه للسلام وانفتاحه على الآخر، فكان قرار الإمام جريئاً وقوياً بزيارة الفاتيكان، كما يكشف الكتاب صعوبة العقبات التي تم تخطيها لإتمام هذه الخطوة، خاصة في ظل الفتور الذي كان يشوب علاقة الأزهر بالفاتيكان قبل فترة الطيب وفرنسيس، وغيرها من الصعوبات التي احتاجت إلى إرادة قوية وعزيمة صادقة للتغلب عليها.

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك للعام الخامس على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة وذلك انطلاقاً من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويشمل جناح الأزهر بالمعرض عدة أركان، مثل القاعة الافتراضية للندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، فضلاً عن ركن للأطفال والمخطوطات.