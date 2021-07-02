هذه الدولة سمحت بأخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - نظرا لتعدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بات الكثير من الخبراء يبحثون عن دراسات تثبت أنه يمكن تلقي جرعتين مختلفتين من لقاحين من أجل تفادي النقص في الإمدادات أو الحساسية من لقاح بعد تلقي جرعة أولى منه.

في هذا السياق، قالت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، إن الأشخاص الذين تلقوا أول جرعة تطعيم من لقاح "أسترازينيكا" بإمكانهم مستقبلا، بصرف النظر عن السن، الحصول على الجرعة الثانية من لقاح شركات أخرى، مثل "بيونتك/فايزر" أو "موديرنا".

وأكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، توفر لقاحات كافية لتطبيق التوصيات الجديدة التي أعلنتها اللجنة.

وقال شبان عقب مشاورات مع نظرائه على مستوى الولايات، في برلين اليوم الجمعة "يمكن بسرعة للغاية تطبيق التوصيات لأن هناك لقاحات متوفرة بالقدر الكافي".

واعترف شبان أن "مثل هذه التوصية من الممكن بالطبع أن تربك للوهلة الأولى الكثير من الذين يريدون الحصول على التطعيم"، مضيفاً أنه هو ووزراء الصحة على مستوى الولايات فوجئوا بالقرار.

وذكر شبان أن هناك ما يتراوح بين 500 ألف و700 ألف شخص من المقرر أن يحصلوا على جرعة ثانية من لقاح "أسترازينيكا" الأسبوع المقبل فقط.

وأكد الوزير الفعالية العالية التي ستنتج عن تلقي جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا وثانية من لقاح بيونتيك/فايزر أو لقاح موديرنا، مشيراً أيضاً إلى التوصية بالمباعدة بين موعد تلقي الجرعتين بأربعة أسابيع فقط. وأوضح أن هذا يعني أنه لن يتعين الانتظار لمدة 12 أسبوعاً لتلقي الجرعة الثانية، مثلما تم التوصية من قبل بالنسبة للقاح أسترازينيكا.

وقال شبان: "هذا المزيج هو أحد أفضل تركيبات اللقاحات المتوفرة حاليا"، موضحاً أن هذا يجعل لقاح أسترازينيكا أكثر جاذبية، مضيفا أنه يوجد حاليا العديد من جرعات أسترازينيكا في ألمانيا. ومن المنتظر تسليم 2,4 مليون جرعة إضافية منه في الأيام المقبلة.