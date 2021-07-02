إصابة المبعوث الأممي إلى ليبيا بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 18 دقيقة

ذكرت وكالة رويترز ان الأمم المتحدة اعلنت إصابة مبعوثها الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم المنظمة العالمية، ريال لو بلون، أثناء موجز صحفي عقده في جنيف اليوم الجمعة، أن كوبيتش يتعافى حاليا من مرض “كوفيد-19″، مشيرا إلى أن المبعوث في صحة جيدة ومن المتوقع أن يغادر الحجر الصحفي قريبا.

وذكر المتحدث أن كوبيتش على الرغم من إصابته يتابع عن بعد محادثات ملتقى الحوار الليبي الجارية في جنيف.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع خلافات بين الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري.

وقال لو بلون للصحفيين: “اعتقد أنكم إذا قرأتم تصريحات السيد كوبيش فسوف تدركون أن المناقشات كانت صعبة للغاية، وإنه يسعى في الواقع إلى بلوغ توافق بغية المضي قدما لإيجاد الأساس الدستوري الذي سيتيح للبلاد إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الاول”.