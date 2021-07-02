مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 24 دقيقة

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، لوكالة “وفا” الفلسطينية، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالرأس والعشرات بالاختناق كما جرى استهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، خلال المواجهات في جبل صبيح.