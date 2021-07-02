وزارة العدل الأميركية تجمد تطبيق عقوبات الإعدام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، تجميد عقوبات الإعدام على المستوى الاتحادي.

ونقلت “رويترز” عن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، بيانا قال فيه: “يجب أن تضمن وزارة العدل معاملة عادلة وإنسانية لكل فرد في نظام العدالة الجنائية”.

أضاف: “أثيرت مخاوف بشأن مواصلة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، لتطبيقها وتأثيرها غير المتناسب على الأشخاص الملونين”. معلنا تجميد كل الإعدامات على المستوى الاتحادي إلى أن “تعيد الوزارة النظر في السياسات والإجراءات على صعيد عقوبة الإعدام”.

تأتي تلك الخطوة بعد أن عمدت إدارة ترامب إلى تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام، حيث استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة غير مسبوقة رغم تراجع هذه العقوبة في الولايات المتحدة والعالم، ونفذت 13 حكما بالإعدام.