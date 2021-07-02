شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متفجرات في آلة موسيقية بمطار هيرات الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت قوات الأمن الأفغانية ، القبض على رجل كان يحاول تهريب متفجرات مخبأة داخل آلة موسيقية في مطار هيرات غربي البلاد. وقال بيان صادر عن وكالة المخابرات الوطنية الأفغانية، اليوم الجمعة إن المشتبه به وضع مركب "آر دي إكس" لصنع متفجرات وقنبلة يدوية ومواد كيماوية متفجرة أخرى داخل "رباب"، وهي آلة موسيقية أفغانية تقليدية تشبه العود، بغية تفجيرها أثناء رحلة طيران من هيرات إلى كابول. وأكد جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم ولاية هرات اعتقال الرجل، قائلا إن التحقيق جار لمعرفة المزيد عن المشتبه به وانتمائه المحتمل إلى جماعة إرهابية ودوافعه.