شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الحوار السياسي الليبي يواصل اجتماعاته في جنيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم اجتماعاته في جنيف وذلك بعد تمديد المباحثات يوماً إضافياً ، وتشكيل لجنة مصغرة للتوفيق بين مواقف الأعضاء بشان الخلافات العالقة أمام اعتماد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وجدد المبعوث الدولي وأعضاء المجتمع الدولي مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا ، للامتثال لقراري مجلس الأمن وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى ومخرجات مؤتمر برلين الثاني ،والارتقاء إلى مستوي مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسن الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.

ويشارك المبعوث الدولي للأزمة في ليبيا يان كوبيش أعمال الملتقى بشكل افتراضي نظراً لإصابته بفيروس كوفيد 19 .