شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة: لقاح جونسون فعال مع "دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة مجلس الأبحاث الطبية في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة إن بيانات دراسات معملية كشفت أن لقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 فعال مع السلالة دلتا المتحورة التي تمثل العدد الأكبر من الإصابات بالمرض في البلاد الآن.

وقالت جليندا جراي خلال مؤتمر صحفي "كل البيانات التي اطلعنا عليها تؤكد الاستجابة المناعية الجيدة والفورية والمستدامة ضد السلالة دلتا، ونرى استمرارية مدهشة تصل إلى ثمانية أشهر في الاستجابة المناعية للقاح جونسون آند جونسون الذي يعطى على جرعة واحدة".