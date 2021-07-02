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كروس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-02 | 14:17

كروس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

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أعلن لاعب وسط المنتخب الألماني ونادي الإسباني توني كروس، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي عقب انتهاء مشوار بلاده في بطولة يورو 2020.
وشارك كروس في مباريات ألمانيا بالبطولة والتي انتهت عند الدور ثمن النهائي بعدما خسر الألمان في ويمبلي بنتيجة 2-0 أمام إنجلترا.

وأصدر كروس بيانًا أعلن من خلاله اعتزال اللعب دوليًا تمامًا بعد انتهاء مشوار ألمانيا في بطولة يورو 2020 والتي ستكون الأخيرة له بقميص المانشافت.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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