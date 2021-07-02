كروس يعلن اعتزاله اللعب دوليا

وشارك كروس في مباريات ألمانيا بالبطولة والتي انتهت عند الدور ثمن النهائي بعدما خسر الألمان في ويمبلي بنتيجة 2-0 أمام إنجلترا.

وأصدر كروس بيانًا أعلن من خلاله اعتزال اللعب دوليًا تمامًا بعد انتهاء مشوار ألمانيا في بطولة يورو 2020 والتي ستكون الأخيرة له بقميص المانشافت.

