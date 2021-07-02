انت الان تتابع خبر كروس يعلن اعتزاله اللعب دوليا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-02 | 14:17
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أعلن لاعب وسط المنتخب الألماني ونادي ريال مدريد الإسباني توني كروس، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي عقب انتهاء مشوار بلاده في بطولة يورو 2020.
وشارك كروس في مباريات ألمانيا بالبطولة والتي انتهت عند الدور ثمن النهائي بعدما خسر الألمان في ويمبلي بنتيجة 2-0 أمام إنجلترا.
وأصدر كروس بيانًا أعلن من خلاله اعتزال اللعب دوليًا تمامًا بعد انتهاء مشوار ألمانيا في بطولة يورو 2020 والتي ستكون الأخيرة له بقميص المانشافت.
وأصدر كروس بيانًا أعلن من خلاله اعتزال اللعب دوليًا تمامًا بعد انتهاء مشوار ألمانيا في بطولة يورو 2020 والتي ستكون الأخيرة له بقميص المانشافت.
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