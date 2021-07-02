تمثال الأميرة ديانا.. ما قصة الولد والبنت؟

بغداد - ياسين صفوان - كانت مناسبة إزالة الستار عن تمثال الأميرة البريطانية الراحلة، ديانا، فرصة للقاء ابنيها هاري ووليام، اللذين وضعا خلافاتهما جانبا.

وجاء الحفل البسيط في الذكرى الستين لميلاد ديانا التي توصف بأنها "أميرة القلوب". ونصب التمثال الذي نحت تكريما للأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، في حديقة صنكن في قصر كينزنغتون وسط لندن، حيث بيتها السابق.

ورغم أن الحفل كان معروف سلفا إلا أن التشويق بدأ بعد إزالة الستار عن التمثال، إذ تساءل كثيرون عن تمثالي الولد والبنت اللذين نحتا بجانب الأميرة ديانا. ومبعث ذلك التساؤل هو أن الأميرة ديانا لم تنجب سوى ولدين ذكرين: هاري ووليام.

وتساءل آخرون لماذا لم يتم تصوير الأميرين عندما كانا صغيرين.