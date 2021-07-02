جدل "القاعدة الدستورية" يتجدد في ليبيا.. ورئيس "النواب" يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أيام من الجدل حول القاعدة الدستورية، وسعي بعض أعضاء ملتقى الحوار لإلغائها، أكد رئيس مجلس النواب أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله، مشيرا إلى أنه ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.



توحيد المؤسسات

وأوضح صالح، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يكون فيها انتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الرئيس المقبل هو من يستطيع توحيد مؤسسات الدولة ويوحد المؤسسة العسكرية ويقوم بالمصالحة بين الليبيين.

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وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأي شكل من الأشكال وعدم السماح بوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا، واصفًا الشعب الليبي بأنه "قوي الشكيمة وشجاع وارادته لا يمكن كسرها".





وأعرب عن أمله أن تدعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع لأي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، مؤكدا أن من يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

أيام عاصفة

تأتي تصريحات رئيس مجلس النواب، بالتزامن مع اختتام جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الجمعة، بعد 5 أيام من جلسات وصفت بـ"العاصفة"، خصصت للتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

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وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، إن هناك جهودًا وصفتها بـ"الحثيثة" لاستبعاد القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا.

القاعدة الدستورية

وأوضحت آمال بوقعيقيص، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك جهودًا داخل ملتقى الحوار الليبي، لإقامة استفتاء على مسودة الدستور المعدلة، عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى، على أن يجرى الاستفتاء قبل الانتخابات المقبلة المقررة أواخر العام الجاري.





وأوضحت عضو اللجنة القانونية، أن المقترح الذي يسعى البعض لتمريره في آخر أيام الملتقى، رافقته وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء على الدستور، قبل 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد الانتخابات.



وأشارت إلى أن المقترح تضمن –كذلك- استبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة الأولى منها على تأجيل الاستفتاء.