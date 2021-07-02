هل يقطع "حزب الأمر الواقع" طريق "الحوار الليبي" في آخر أيامه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، أن هناك جهودًا وصفتها بـ"الحثيثة" لاستبعاد القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا.

ويختتم ملتقى الحوار السياسي الليبي، الجمعة، أعماله، بعد 5 أيام من جلسات وصفت بـ"العاصفة"، خصصت للتوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.



القاعدة الدستورية

وقالت آمال بوقعيقيص، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك جهودا داخل ملتقى الحوار الليبي، لإقامة استفتاء على مسودة الدستور المعدلة، عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى، على أن يجرى الاستفتاء قبل الانتخابات المقبلة المقررة أواخر العام الجاري.

وأوضحت عضو اللجنة القانونية أن المقترح الذي يسعى البعض لتمريره في آخر أيام الملتقى، رافقته وعود بإنجاز التعديل والاستفتاء على الدستور، قبل 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد الانتخابات.

وأشارت إلى أن المقترح تضمن -كذلك- استبعاد القاعدة الدستورية التي نصت المادة الأولى منها على تأجيل الاستفتاء.

الانتخابات كابوس

من جانبها، قالت عضو ملتقى الحوار الليبي السيدة اليعقوبي في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الانتخابات كابوس يؤرق مجموعة المصالح، مشيرة إلى أن هناك "أقلية" داخل لجنة ملتقى الحوار الليبي، يعارضون الانتخابات اليوم علناً، ويقدمون مقترحات لإلغاء الانتخابات واستحداث مقترحات جديدة لضمان بقاء "حزب الأمر الواقع".

وأكدت اليعقوبي أن خارطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها، مشيرة إلى أنه "مهما جمع الأقلية من توقيعات في الممرات وفي الغرف، ومهما تهربوا من التصويت على القاعدة الدستورية واعتمادها، ستكون الانتخابات هي الحل الذي ما له من مناص".

وطالبت عضو ملتقى الحوار الليبي بعثة الأمم المتحدة بـ"إعادة القطار على السكة وإيقاف هذا العبث، وعدم مناقشة مقترحات خلفها أطراف مستفيدة من بقاء الوضع الراهن داخل وخارج لجنة الحوار".

4 خطوط حمراء

وقالت إنه لدى البعثة الأممية أربعة خطوط حمراء عليهم عدم تجاوزها أو التغافل عنها، وهي: إرادة الليبيين، وخارطة الطريق، والقاعدة الدستورية، وقرارات مجلس الأمن 2570 و 2571".

واختتمت اليعقوبي، تغريداتها قائلة، إن "أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو (انتخابات 24 ديسمبر)".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أعلن الخميس، تمديد أعمال الملتقى يوما واحدا، بعد أن كان مقررا له أن ينتهي الخميس.



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وقال كوبيش، في بيان نشرته البعثة الأممية، واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المجتمع الدولي لا يرى خيارا لوحدة ليبيا واستقرارها إلا عبر إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصالحة الوطنية

وأكد المبعوث الأممي أن المصالحة الوطنية تبدأ الآن من خلال سلوك المشاركين، فالانتخابات جزء من المصالحة، معبرا عن أمله في أن يستغل المشاركون الوقت الإضافي، للوصول إلى حل توافقي.

وفي محاولة لحث فرقاء ليبيا، على الاتفاق، أكد المبعوث الأممي يان كوبيش أن مغادرة جنيف دون اتفاق حول القاعدة الدستورية خيار غير مطروح.

وكان المتحدث ريال لو بلون أكد خلال إفادة في جنيف، اليوم الجمعة، أن مبعوث المنظمة الخاص إلى ليبيا يتعافى من كوفيد-19 وسيغادر الحجر الصحي بعد فترة وجيزة، لكنه يتابع المحادثات عن بعد.

الأمم المتحدة تحث الليبيين على إقرار "قاعدة الانتخابات"

وانطلقت الإثنين الماضي، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية للملتقى بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

تدخل إخواني

إلا أن 22 عضوا بملتقى الحوار -غالبتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- تقدموا الأربعاء، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر، لحين الاستفتاء على الدستور.

وقالت مصادر في لجنة الحوار لـ"الخليج 365" إن أشخاصا في السلطة الجديدة تتحرك بقوة بين أعضاء ما يعرف بـ"مجلس الدولة" وبعض النواب في اللجنة لإطالة أمد الأزمة، مع وعود لهم بشغل مناصب عليا بمرتبات فلكية.

شروط انتخاب رئيس ليبيا والبرلمان المقبلين

كما أعلن عضو ملتقى الحوار الليبي أحمد الشركسي تلقي عدد كبير من لجنة الحوار رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم تحذيرا لهم من الذهاب للانتخابات ودعمها.

عرقلة الانتخابات

ويرى كثير من أعضاء لجنة الحوار أن المقترح الإخواني تجاوز لفكرة المسار السياسي من الأساس التي يفترض أن تفضي إلى الانتخابات، كما أن هذه الدعوات تخالف تحذيرات المبعوث الأممي باعتبارها محاولة لعرقلة مسيرة الاقتراع لمعرفة هذا الفصيل بفشله مسبقا حال الوصول إليها واستفادتهم من الوضع الراهن.

من جانبه، تقدم عارف علي النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، بخطاب عاجل إلى المبعوث الأممي يان كوبيش أكد فيه أنه أمر مأساوي تجاهل البعثة مخرجات اللجنة القانونية -المنبثقة عن لجنة الحوار والتي جهزت مسودة للقاعدة الدستورية للانتخابات- وأن تسمح بتقديم ما يُسمىَ بالمقترحات من قبل مجموعات الضغط التي تم تشكيلها حديثا داخل أروقة ملتقى الحوار السياسي.

انتهاك صارخ

وذكر النايض بالملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات، وجود رشاوى داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي حين انعقاده في تونس والذي أفضى لتشكيل السلطة الجديدة.

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ويقول النايض في خطابه إن المنتسبين إلى رئيس الوزراء تمكنوا من تشكيل (مجموعة عرقلة الانتخابات) قوية عبر تقديم خطتهم لعرقلة الانتخابات في البلاد بوصفها (مقترحاً) من خلال العملية التي حددتها البعثة الأممية.

وشدد على أن القبول بأي تأجيل أو إلغاء أو تحجيم للانتخابات الرئاسية المباشرة يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، ومخرجات مؤتمريّ برلين الأول والثاني، فضلاً عن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.