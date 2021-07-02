شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الحديدة.. القوات المشتركة "تسحق" هجوماً حوثياً في حيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الخميس، عن سحق هجوم واسع للميليشيات الحوثية من محورين في قطاع جبهة حيس جنوب الحديدة، غرب البلاد.

وأكدت القوات المشتركة في الساحل الغربي أنها كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر كبيرة.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنها اشتبكت مع مجاميع حوثية مهاجمة بمختلف أنواع الأسلحة وتحت غطاء ناري مكثف، في محاولة من الميليشيات لاختراق الخطوط الأمامية للجبهة في حيس.

الجيش اليمني في حيس (أرشيفية)

وأوضح أن الميليشيات نفذت هجومهاً من أماكن تمركزها في قريتي بيت بيش (شمال مدينة حيس) والحلة (شمال غربي حيس).

وأكد أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة وحاسمة للميليشيات وتمكنت من سحق الهجوم الحوثي، وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف العناصر المهاجمة.

كما لفت إلى أن الميليشيات لجأت في الانتقام من المدنيين، إذ قصفت الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري، بعد فشلها في تحقيق أي تقدم بجبهات القتال.

القوات المشتركة على جبهات القتال في الساحل الغربي (أرشيفية)

في السياق نفسه، رصدت القوات المشتركة طائرات "درون" استطلاعية أطلقتها ميليشيات الحوثي فوق مديرية التحيتا، بمحافظ الحديدة.

وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن ميليشيات الحوثي أطلقت 5 طائرات استطلاع فوق مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، جنوب الحديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إفشال القوات المشتركة محاولة تسلل للحوثيين في المديرية ذاتها، كما أخمدت تحركات حوثية لاستحداث تحصينات قتالية قرب خطوط التماس في عدة جبهات بالساحل الغربي.