حريق في منفذ تابع لشركة فودافون بالعاشر من رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

انتقلت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى منطقة الأردنية للسيطرة علي حريق شب بكشك تابع لشركة فودافون، في موقف سيارات الأجرة "السرفيس".

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية يفيد ورود بلاغ بحريق شب بكشك مخصص لبيع منتجات شركة فودافون بمنطقة الأردنية، بموقف السرفيس، وتم الدفع بسيارة مطافي لإخماد النيران.

جرى تحرير محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.