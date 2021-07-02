صحة القليوبية: 80 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم اليوم 141 شخصا ليصل عدد من حصلوا على اللقاح منذ بدء الحملة، وحتى اليوم 80715 مواطنا.

وأضافت أن 14330 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، 12757 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، 12857 تلقوا التطعيم من مركز طبي حجازي بشبرا.

كما حصل 11923 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، 7733 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، 6963 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، 3222 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، 4963 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، 6977 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تجرى بمراكز التطعيمات هي "مستشفى كفر شكر المركزي، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمي ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبي الحي الثامن بالعبور"، وهي المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه جرى البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 13536 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.