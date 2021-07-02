تعرف على خطة القوافل الطبية العلاجية خلال شهر يوليو في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يوليو، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالقرى والمراكز.

وقال محافظ أسيوط، إن جدول تنفيذ القوافل الطبية الشاملة تبدأ غدًا السبت وحتى نهاية شهر يوليو بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى تحديد يومي السبت والأحد 3 و4 يوليو بقرية الكلابات بمركز الفتح، ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 يوليو بقرية الشنابلة بمركز صدفا، ويومي السبت والأحد 10 و11 يوليو بقرية الهمامية بمركز البداري.

بينما تواصل القوافل الطبية فاعليتها يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يوليو بمركز الكوم الأحمر بالبداري، ويومي الخميس 15 و16 يوليو بقرية النواميس بالبداري، ويومي السبت والأحد 24 و25 يوليو بقرية العقال البحري بمركز البداري، ويومي 27 و28 يوليو بقرية العزايزة بمركز الغنايم ويومي 30 و31 يوليو بقرية أولاد محمد بمركز الغنايم.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه القوافل تقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في مختلف التخصصات وتوفر الكشف الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة.